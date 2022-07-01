Обвиняемому в убийстве девушки вынесут приговор в Севастополе

В Севастополе вынесут наказание местному жителю 1980 года рождения. Он обвиняется в убийстве молодой девушки. Об этом написал «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным следствия, злоумышленник задушил девушку шнурком от одежды и спрятал тело недалеко от места своей работы.

«24-летняя жительница Севастополя встретилась со своим знакомым, который работал строителем. В одном из помещений частного дома в садовом товариществе „Золотая балка“, где мужчина осуществлял ремонтные работы, между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник задушил девушку шнурком от одежды», — отметили в ведомстве.

Известно, что ранее севастополец был судим за разбойное нападение. Уголовное дело, связанное с убийством, будет рассмотрено в Балаклавском районном суде.