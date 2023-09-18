Происшествия 18 сентября 2023, 17:33 Обвиняемого в угоне Mercedes и ДТП в центре Москвы заключили под стражу Суд арестовал обвиняемого в ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы / Пресс-служба Генпрокуратуры

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Мужчине, обвиняемому в угоне Mercedes AMG и аварии в центре Москвы, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2023 года. Об этом сообщила прокуратура столицы.

ДТП произошло 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. В нем пострадали пять человек, включая пассажиров такси. Виновник ДТП был пьян и находился за рулем без водительских прав.

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СМИ сообщили, что 21-летний водитель Mercedes AMG ехал со скоростью 150 километров в час. Он также получил серьезные травмы, включая переломы шеи, грудной клетки и сотрясение головного мозга.

При этом, как оказалось, за рулем иномарки находился не ее владелец — основатель любительского футбольного клуба FC Panthers Андрей Пальора. Мужчина прокомментировал для «360» произошедшее.