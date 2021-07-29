Обвиняемого в убийстве девушки в Мурине отпустили. Ее родные в шоке

В Ленинградской области выпустили из СИЗО Алексея Павловского, обвиняемого в убийстве 22-летней Ксении Шеренговской в Мурине. Следствие настаивало на продлении ареста, но суд отклонил просьбу.

Павловский находился под стражей с февраля. Всеволожский городской суд сегодня рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста, и в итоге отклонил его.

Обвиняемого освободили в зале суда. Адвокат семьи погибшей девушки Анастасия Тюняева призналась, что для стороны потерпевших это решение стало большой неожиданностью.

«Расследование по уголовному делу не завершено, не допрошены свидетели, которые знакомы с обвиняемым и выражали свои опасения о возможном давлении на них», — сказала Тюняева.

Смерть Ксении Шеренговской долгое время считали самоубийством, но позже в Сети появились кадры, на которых ее избивал ее молодой человек. После этого ее возлюбленного, 24-летнего Павловского, заподозрили в убийстве и поместили под стражу.

По словам адвоката, представляющей интересы родственников погибшей, у обвиняемого нет ни регистрации, ни места жительства ни в Ленобласти, ни в Петербурге. По ее мнению, суд не учел эти доводы и подошел к рассмотрению ходатайства формально.

«Сегодняшнее решение суда будет нами обжаловано», — заявила Тюняева.