Обвиняемого в убийстве 14-летней давности в Оренбурге ждет суд

В Оренбурге в суд передали уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что 14 лет назад убил человека.

Как сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, в октябре 2006 года в областном центре на проспекте Победы нашли тело мужчины 1950 года рождения. Судя по характеру множественных травм, его убили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но конкретного подозреваемого долго не было. Он был задержан спустя 14 лет после совершенного убийства.

Как считают следователи, тогда ночью, будучи пьяным, в подъезде многоквартирного дома на проспекте Победы он нанес из личной неприязни другому мужчине множественные телесные повреждения, от которых потерпевший умер. После чего подозреваемый принес тело к остановке общественного транспорта, чтобы на него не пали подозрения.

После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд.