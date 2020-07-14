Обвиняемого в сотрудничестве с американским ЦРУ казнили в Иране

Одного из обвиняемых в сотрудничестве с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Резу Асгари казнили в Иране, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на слова официального представителя судебной власти республики Голямхосейна Эсмаили.

Уточняется, что Асгари в прошлом служил в Министерстве обороны. Эсмаили отметил, что пока не исполнен смертный приговор в отношении Махмуда Мусави Маджда. Он обвиняется в передаче информации о передвижениях генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировала американская сторона зимой нынешнего года, информирует «Газета.ру».

Летом минувшего года в Иране за шпионаж в пользу ЦРУ и правительства США казнили бывшего подрядчика Министерства обороны Джалала Хаджизавара. Его бывшую супругу обвинили в соучастии. Она была приговорена к 15 годам лишения свободы.