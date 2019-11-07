Обвиняемого в растерзании собаками пенсионерки нашли в Перми

«На прошлой неделе ему было предъявлено обвинение по статье „Халатность“», — заявил руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Пермскому краю Андрей Олин.

Игорь Сафонов не прокомментировал решение СК. Он лишь обратил внимание на то, что после инцидента с пожилой женщиной количество заявок на отлов бродячих собак стало вдвое больше.

«После этой истории горожане почему-то решили, что все собаки в городе стали агрессивными. Если обычно мы принимали 40-50 заявок в неделю, то после того случая стало поступать 100 заявок на отлов собак», — подчеркнул Сафонов.

По его словам, в большом количестве бездомных животных виноваты пермяки: забирают собак из приюта, а потом выгоняют на улицу.

«Таких граждан мы будем штрафовать, в том числе за выгул собак без поводка и ошейника. Первый штраф 1,5 тысячи рублей, повторный — три тысячи рублей. Практика по Свердловскому району уже есть. Нужно начинать воспитывать людей», — рассказал Игорь Сафонов.

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Ранее стая собак в Перми загрызла пенсионерку. СК РФ по региону возбудил уголовное дело. Отмечается, что контроль за численностью бродячих животных входил в обязанности одного из подразделений местной мэрии.