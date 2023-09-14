14 сентября 2023, 14:16
Обвиняемого в ДТП с 3 погибшими будут судить в Краснодарском крае
В Краснодарском крае будут судить 60-летнего мужчину, которого обвиняют в ДТП, в котором погибла семья из трех человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по региону.
Сидевший за рулем автопоезда в составе седельного тягача МАN 60-летний мужчина был лишен прав, но все равно поехал по объездной дороге в районе станицы Выселки. Он выехал на встречную полосу для обгона и там столкнулся с легковушкой Skoda, в которой ехали четыре человека.
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В аварии погибла семейная пара и их 11-летний сын, 18-летний парень выжил, но в тяжелом состоянии попал в больницу.
Водителю автопоезда грозит 15 лет заключения.
ДТП
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