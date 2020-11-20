20 ноября 2020, 13:51
Обвиняемая в убийстве двух москвичей предстанет перед судом
Сотрудники столичного СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в убийстве двух мужчин, сообщили на сайте ведомства.
Уточняется, что 19 июня нынешнего года неподалеку от станции метро «Царицыно» у женщины и ее сожителя во время распития алкоголя возник конфликт. Жительница столицы нанесла мужчине множественные удары ножом. После этого она несколько раз ранила его знакомого, пишет «Вечерняя Москва».
По информации следователей, фигурантка признала свою вину в содеянном. В скором времени обвиняемая предстанет перед судом.