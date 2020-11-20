Обвиняемая в убийстве двух москвичей предстанет перед судом

Уточняется, что 19 июня нынешнего года неподалеку от станции метро «Царицыно» у женщины и ее сожителя во время распития алкоголя возник конфликт. Жительница столицы нанесла мужчине множественные удары ножом. После этого она несколько раз ранила его знакомого, пишет «Вечерняя Москва».

По информации следователей, фигурантка признала свою вину в содеянном. В скором времени обвиняемая предстанет перед судом.