Обвинитель запросил 11 лет для водителя, который задавил людей на тротуаре

«Государственный обвинитель в ходе судебного следствия просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.

Следователи предполагают, что Пузырев выехал на тротуар, чтобы не стоять в пробке. По пешеходной дорожке он ехал со скоростью 82 км/ч. Обвиняемый сбил мужчину 30 лет, женщину 27 лет и ее двухлетнего сына.

Пострадавшие получили серьезные травмы. Медики признали ребенка инвалидом из-за ДТП.

Пузырев утверждал, что «перепутал педали», однако выяснилось, что он симулировал приступ эпилепсии. За несколько месяцев до аварии из-за диагноза виновного пожизненно лишили водительского удостоверения. Дубликат прав он обманом получил в ГИБДД.