11 февраля 2020, 14:56
Обвинитель запросил 11 лет для водителя, который задавил людей на тротуаре
В Екатеринбурге в конце 2018 года Владимир Пузырев выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Среди жертв оказался ребенок двух лет. Окончательный приговор по делу огласят 3 марта. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
«Государственный обвинитель в ходе судебного следствия просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.
Следователи предполагают, что Пузырев выехал на тротуар, чтобы не стоять в пробке. По пешеходной дорожке он ехал со скоростью 82 км/ч. Обвиняемый сбил мужчину 30 лет, женщину 27 лет и ее двухлетнего сына.
Пострадавшие получили серьезные травмы. Медики признали ребенка инвалидом из-за ДТП.
Пузырев утверждал, что «перепутал педали», однако выяснилось, что он симулировал приступ эпилепсии. За несколько месяцев до аварии из-за диагноза виновного пожизненно лишили водительского удостоверения. Дубликат прав он обманом получил в ГИБДД.