Бывшего хавбека «Рубина» Рочина обвинили в изнасиловании

Бывшего полузащитника казанского «Рубина» Рубена Рочина обвинили в изнасиловании женщины в Испании. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на ABC.

Как сообщил источник, по версии сотрудников органов преступление мужчина совершил в мае 2021 года в городе Бетера (провинция Валенсия). В тот момент он играл в составе клуба «Леванте».

Ситуация произошла в доме другого футболиста во время вечеринки. Фигурант дела, а также его приятель воспользовались бессознательным состоянием 31-летней женщины. Спустя время она подала заявление в полицию. Футболист же заявляет, что все произошло по обоюдному согласию.