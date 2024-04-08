Происшествия 08 апреля 2024, 08:38 Обвиненный в растрате бывший следователь СКР скрывался в Донецке «Ъ»: обвиненного в растрате экс-следователя СКР нашли в зоне СВО РИА «Новости»

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Обвиненный по делу о растрате бывший замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ Следственного комитета России Александр Избенко скрывался в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В конце сентября 2023 года он подал рапорт об увольнении. Через месяц в его отношении возбудили уголовное дело о крупной растрате. Правоохранители не смогли найти Избенко, поскольку он скрылся.

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Бывшего следователя задержали лишь 26 октября 2023 году и доставили в Москву. Выяснилось, что он проживал в Донецке у родителей гражданской жены.

Суд отправил Избенко под арест до 12 июня 2024 года. Следователи планируют завершить к этому сроку все необходимые экспертизы и провести следственные мероприятия в нескольких регионах страны.

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