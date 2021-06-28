Обвал скалы на трассу в Дагестане заблокировал четыре района

Огромный кусок скалы ночью рухнул на трассу в Шамильском районе Дагестана, заблокировав дорогу к четырем районам республики. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Кусок скалы упал на трассу около 01:00. Обрушение произошло на 30-м километре автодороги Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал. Последствия камнепада сейчас устраняют специалисты. По предварительной оценке, на дорогу упало не менее семи тысяч кубометров горной породы, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Камнепад заблокировал дорогу к Шамильскому, Тляратинскому, Цунтинскому и Бежтинскому районам республики. Людям придется добираться в населенные пункты в этих районах в объезд, пока не устранят последствия. Временный проход планируют открыть к 20:00. Но на полную расчистку обвала уйдет несколько дней.

Движение перенаправлено по маршруту Чалда — Арани — Хунзах — Заиб (по автодорогам Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка) и Арани — Заиб (через село Хунзах).

Две недели назад в Дагестане камнепад уже повредил участки дорог почти во всех горных районах. А в августе 2020 года из-за камнепада пришлось прервать строительство дороги.