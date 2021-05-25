Обвал штукатурки на машины и прохожих в центре Петербурга попал на видео

С фасадов домов в центре Санкт-Петербурга продолжает падать лепнина и штукатурка. Новое происшествие произошло у дома №3 на Бронницкой улице. Видео с места обвала штукатурки оказалось в распоряжении «360».

По данным источника, знакомого с ситуацией, инцидент произошел около 09:30. На тротуаре возле дома было немноголюдно. На кадрах записи можно увидеть, что от падающей штукатурки успевает увернуться женщина. Она отскакивает на проезжую часть между припаркованными машинами.

Часть облицовочного слоя здания обрушилась на крышу стоявшего напротив черного Hyundai Solaris. Водитель не пострадал. Но иномарка получила повреждения: помята крыша и часть двери. Информация о происшествии была передана в администрацию Адмиралтейскую района.