    19 декабря 2019, 11:54

    Обвал грунта произошел в Ташкенте. Есть погибшие

    Ольга Ситникова

    Накануне на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена в Ташкенте произошло обрушение грунта. Шесть человек скончались. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Узбекистана.

    Инцидент произошел из-за продолжительных осадков.

    «В результате поисковых операций на месте ЧП вчера и сегодня из-под завалов были извлечены тела шести человек, их личности установлены», — отметила МЧС.

    По информации «Газеты.ru», премьер-министра страны Абдулла Арипов распорядился создать правительственную комиссию, чтобы выяснить причины происшествия.