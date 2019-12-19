Обвал грунта произошел в Ташкенте. Есть погибшие

Инцидент произошел из-за продолжительных осадков.

«В результате поисковых операций на месте ЧП вчера и сегодня из-под завалов были извлечены тела шести человек, их личности установлены», — отметила МЧС.

По информации «Газеты.ru», премьер-министра страны Абдулла Арипов распорядился создать правительственную комиссию, чтобы выяснить причины происшествия.