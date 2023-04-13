Эксклюзив 13 апреля 2023, 16:00 Обвал грунта на стройплощадке произошел в центре Москвы Источник «360»: котлован стал причиной обвала грунта на стройплощадке в центре Москвы РИА «Новости»

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Грунт обвалился на стройплощадке в центре Москвы. Она граничит с автомобильной парковкой. На асфальте образовалась трещина, сообщил «360» источник.

«Обвал грунта произошел на 2-й Черногрязской улице», — отметил он.

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В момент происшествия никто не пострадал, но существует угроза обрушения открытой придомовой парковки с автомобилями.

Ранее при обрушении котлована в Нижегородской области погиб слесарь.