Происшествия 17 марта 2023, 12:06 Обувщик избил девушку во Владивостоке за выброшенный мусор у его магазина

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Во Владивостоке сотрудник «Ремонта обуви» напал на девушку, которая выбросила пачку от сигарет в мусорку рядом с его местом работы. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Неизвестно, что именно разозлило мужчину, что пачка от сигарет оказалась пустой, или что его «охраняемый объект» использовали по назначению.

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Как рассказала сама пострадавшая, она вышла из автобуса и направилась к мусорному баку, чтобы выбросить пустую пачку от сигарет. В это время 45-летний обувщик напал на нее, ударил несколько раз в грудь и вернулся в помещении.

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Обращалась ли после инцидента в полицию пострадавшая, не сообщается.