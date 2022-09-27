Обувной склад загорелся в Екатеринбурге | 360°

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Обувной склад загорелся в Екатеринбурге

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Масштабный пожар произошел в Екатеринбурге. Там загорелся обувной склад, сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на МЧС.

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Возгорание охватило площадь в 400 квадратных метров. Пламя тушили бригады спасателей. Опасности распространения огня на соседние строения нет. Информация о пострадавших также не поступала.

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