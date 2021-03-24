Обугленное тело младенца обнаружили в лесу в Брянске. Видео

В Бежицком районе Брянска, в лесу «Заставище», обнаружили обугленное тело младенца. Начато расследование, сообщили в управлении СК РФ по региону. В распоряжении «360» появились кадры, снятые на месте происшествия.

Правоохранители уже обследовали место происшествия. На нем были зафиксированы следы произошедшего, изъяты предметы и объекты, важные для расследования.

Руководство следственного управления СК РФ по Брянской области взяло уголовное дело на особый контроль. Для расследования создана группа, в которую вошли самые опытные следователи и криминалисты.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили об обнаружении скелета ребенка на территории Южно-Приморского парка в Красном Селе Санкт-Петербурга. Останки малыша недалеко от улицы Маршала Захарова обнаружил прохожий. На том же месте были оставлены бутылки и окурки. По данному факту проводится проверка. Ранее в марте в Колпинском районе Петербурга также обнаружили тело младенца в пакете, оставленном около мусорного контейнера. Пакет нашла женщина-дворник, которая занималась уборкой чердака.