Обученная собака помогла раскрыть дело об убийстве мужчины в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на двух мужчин, которые работали водителями троллейбусов. Он нанес им ранения ножом, в итоге один из пострадавших скончался.

В расследовании преступления помогла специально обученная собака. Ей удалось на месте преступления определить запах местности, в которой жил преступник. После чего она привела правоохранителей к дому подозреваемого.

Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело.