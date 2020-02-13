13 февраля 2020, 16:41
Обученная собака помогла раскрыть дело об убийстве мужчины в Петербурге
Служебный пес по кличке Жасмин помог полицейским найти преступника, ударившего ножом двух мужчин, один из которых погиб. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник».
В Санкт-Петербурге неизвестный напал на двух мужчин, которые работали водителями троллейбусов. Он нанес им ранения ножом, в итоге один из пострадавших скончался.
В расследовании преступления помогла специально обученная собака. Ей удалось на месте преступления определить запах местности, в которой жил преступник. После чего она привела правоохранителей к дому подозреваемого.
Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело.