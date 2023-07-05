Происшествия 05 июля 2023, 11:13 Обстрелы ВСУ повредили 40 многоквартирных домов в Макеевке Глава администрации Ключаров: снаряды ВСУ повредили 40 многоквартирных домов в Макеевке РИА «Новости»

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Обстрелы со стороны украинских боевиков повредили 40 многоквартирных домов в Макеевке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.

По его словам, также снаряды ВСУ попали на территорию двух пожарных частей, 13 детских садов, четырех учреждений спорта, девяти медицинских учреждений и ряда других важных социальных объектов.

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«Червоногвардейский район постоянно под обстрелом, но такого сильного разрушения еще не было. Во вторник в 17:00 начались первые атаки ВСУ, после чего в 21:40 они повторились. Повреждений очень много», — отметил глава администрации.

Ранее Ключаров сообщил, что число пострадавших в городе в результате обстрелов ВСУ увеличилось до 41, среди них двое несовершеннолетних. Один человек погиб.

Националисты обстреляли Макеевку вечером во вторник, 4 июля. По предварительной информации, ВСУ применили реактивную систему залпового огня HIMARS.