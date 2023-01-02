Происшествия 02 января 2023, 12:42 Обстрелы ВСУ оставили без света почти 16 тысяч абонентов в Донецке Представительство ДНР в СЦКК: почти 16 тыс. абонентов в Донецке остались без света РИА «Новости»

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Почти 16 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества из-за обстрелов со стороны ВСУ. Такие данные опубликовали в официальном Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

По информации представительства, в результате атаки со стороны украинских военных повреждения получила линия электропередачи в Петровском районе города. Из-за этого обесточенными остались подстанция «Трудовская» и 84 трансформаторные подстанции.

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Свою работу приостановили 33 котельные. Без энергоснабжения находятся 15 700 абонентов. Кроме того, обесточен Петровский водоузел, уточнили в представительстве.

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Обстрелу со стороны ВСУ в понедельник, 2 января, подверглась и Горловка. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его данным, украинские военные открыли огонь по Калининскому району Горловки.

«Прилеты вражеских снарядов фиксируются в непосредственной близости от жилого массива „Солнечный“», — уточнил он.

Под огнем ВСУ на новогодних праздниках оказались жители Васильевки в Запорожской области. В результате атаки никто не пострадал, но в одном из жилых домов выбило стекла.