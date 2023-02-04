Происшествия 04 февраля 2023, 22:52 Обстрелы ВСУ оставили без света около 8,5 тысячи жителей Донецка Мэр Донецка Кулемзин: около 8,5 тысячи абонентов остались без света после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Около 8,5 тысячи абонентов остались без электричества из-за атаки украинских военных. Такими данными поделился мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В 20:26 в результате боевых действий обесточена ПС Чайкино-330. В связи с этим без электроэнергии остались 8500 абонентов», — написал он.

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Также Кулемзин сообщил, что электричество отключили в 13 котельных, находящихся в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах. Позднее всех абонентов и котельные вновь запитали.

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Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрелов ВСУ частично без электричества остались жители Червоногвардейского района Макеевки и Донецка.

ВСУ выпустили по Донецку не менее 10 реактивных снарядов, один из которых прилетел в жилой дом. В результате повредилась крыша в квартирах на четвертом и пятом этажах, обрушились стены и перекрытия. По словам Кулемзина, под завалами могли находиться не менее пяти человек. Спасатели вытащили тело одного погибшего мужчины. Работы на месте завала продолжаются.