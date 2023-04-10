Происшествия 10 апреля 2023, 16:35 Обстрелы ВСУ оставили без света около 650 человек в Курской области Старовойт: около 650 человек остались без света в Курской области из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали окрестности села Плехово в Курской области, из-за чего без электроснабжения в селах Гуево и Горналь остались около 650 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Без энергоснабжения в селах Гуево и Горналь Суджанского района остались около 650 человек из-за обстрелов села Плехово с территории Украины», — написал он.

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Старовойт отметил, что ремонтная бригада уже выехала на место происшествия.

С начала апреля националисты неоднократно обстреливали населенные пункты Курской области. Так, 1 апреля ВСУ выпустили 20 снарядов по селу Искра, разрушений и жертв не было, но повреждения получили линии электропередач.

Также боевики 5 апреля атаковали поселок Краснооктябрьский, его жители остались без света. Прибывшие ремонтники оперативно восстановили подачу электричества.