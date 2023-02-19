Происшествия 19 февраля 2023, 14:06 Обстрелы ВСУ оставили без света 800 жителей Донецка Представительство ДНР в СЦКК: 800 жителей Донецка остались без света после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ оказались обесточены восемь трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения остались 800 абонентов, сообщил ТАСС.

Петровский район города, уточнили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, трижды за 19 февраля оказывался по огнем украинской артиллерии.

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С полуночи и до 13:15 по московскому времени по Донецку нанесли 21 удар. Всего ВСУ выпустили 86 снарядов.

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Об обстреле города сообщал и мэр Донецка Алексей Кулемзин. Украинские боевики утром 19 февраля выпустили 15 снарядов натовского калибра в 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам.

Горожан Кулемзин призвал без лишней необходимости не выходить на улицу из соображений безопасности.