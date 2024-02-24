Важное 24 февраля 2024, 11:24 Обстрелы ВСУ обесточили пять населенных пунктов под Курском Старовойт: жители Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины снова обстреляли Курскую область. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, без электроснабжения остались пять населенных пунктов приграничного Кореневского района.

«Остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка», — написал он.

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Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет безопасно.

Накануне украинские военные ударили по селу Волфино Глушковского района. Обошлось без пострадавших и разрушений.

ВСУ не прекращают попыток устроить на территории России террористические атаки. В субботу, 24 февраля, российские военные перехватили украинские беспилотники в Курской, Белгородской, Брянской, Тульской и Липецкой областях. В результате падения дронов никто не пострадал. Ранее боевики обстреляли Горловку, несколько местных жителей получили ранения.