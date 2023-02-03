Происшествия 03 февраля 2023, 15:58 Обстрелы ВСУ из HIMARS повредили школу и жилые дома в ЛНР СЦКК ЛНР: ВСУ обстреляли Булавиновку из РСЗО HIMARS, повредив 10 жилых домов и школу Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские боевики утром 3 февраля нанесли удар по населенному пункту Булавиновка в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня ЛНР.

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Всего националисты выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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«В результате обстрела повреждения получили 10 жилых домов, школа, отделение почтовой связи и Дом культуры», — сказано в сообщении.

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На опубликованных кадрах запечатлели серьезно пострадавший фасад Дома культуры и обрушившуюся часть стены.

Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о факте расстрела украинскими военными собственных сослуживцев в районе Кременной.

По его словам, группа боевиков из 12 человек приняла решение сдаться в плен российским войскам и вышла из опорного пункта без оружия и с белым флагом. Однако остальные подразделения ВСУ открыли огонь по сослуживцам, уничтожив их.