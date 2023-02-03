03 февраля 2023, 15:58
Обстрелы ВСУ из HIMARS повредили школу и жилые дома в ЛНР
СЦКК ЛНР: ВСУ обстреляли Булавиновку из РСЗО HIMARS, повредив 10 жилых домов и школу
Украинские боевики утром 3 февраля нанесли удар по населенному пункту Булавиновка в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня ЛНР.
Всего националисты выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
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«В результате обстрела повреждения получили 10 жилых домов, школа, отделение почтовой связи и Дом культуры», — сказано в сообщении.
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На опубликованных кадрах запечатлели серьезно пострадавший фасад Дома культуры и обрушившуюся часть стены.
Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о факте расстрела украинскими военными собственных сослуживцев в районе Кременной.
По его словам, группа боевиков из 12 человек приняла решение сдаться в плен российским войскам и вышла из опорного пункта без оружия и с белым флагом. Однако остальные подразделения ВСУ открыли огонь по сослуживцам, уничтожив их.
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