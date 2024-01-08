Происшествия 08 января 2024, 21:54 Обстрелы повредили почти тысячу жилых помещений в Белгороде с конца декабря Гладков: обстрелы повредили почти тысячу жилых помещений Белгорода с 29 декабря Pixabay

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В результате атак ВСУ на Белгород с 29 декабря повреждения получили почти тысяча жилых помещений. Речь идет о 812 квартирах и 132 индивидуальных домах, следует из доклада мэра города Валентина Демидова.

Эту информацию в своем Telegram-канале опубликовал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, который провел оперативное совещание на тему восстановления города. Губернатор добавил, что повредилось 4180 квадратных метров окон и балконов, из которых более половины уже застеклили.

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Проблемы с кровлей зафиксировали в четырех многоквартирных домах: на одном объекте необходимые работы закончат до 10 января, на остальных кровлю полностью заменят к февралю. Гладков призвал провести все работы в максимально сжатые сроки без потери качества.

Французские журналисты предупредили Украину о возможном прекращении западного финансирования, если удары по Белгороду участятся. Представители иностранных СМИ признали, что при обстрелах ВСУ стирается грань между мирным населением и военными целями.