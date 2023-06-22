Происшествия 22 июня 2023, 11:03 Обстрелы Чонгарского моста не смогли полностью нарушить сообщение между Крымом и Херсонской областью Крючков: удар по Чонгарскому мосту не нарушил логистику сухопутного коридора в Крыму Telegram

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Атака Чонгарского моста и его повреждение в Крыму не помешает логистике транспортного сухопутного коридора в республике. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

Он объяснил, что между Крымом и Херсонской областью есть три пункта пропуска. Один расположен в Джанкое, другие — около Армянска.

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«Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», — написал Крючков.

Власти полуострова пока попросили жителей ездить в Херсонскую и Запорожскую области через Армянск, конструкции моста сейчас обследуют. Утром 22 июня украинские силы обстреляли мост на административной границе между Крымом и и Херсонской областью. По предварительной информации, ВСУ могли использовать ракеты Storm Shadow.