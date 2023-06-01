01 июня 2023, 13:30
Обстрелянный автобус в Шебекине оказался пустым
Власти региона: автобус в Шебекине, который обстреляли ВСУ, был пустым
Автобус в Шебекинском округе, который обстреляли ВСУ, был пуст, никто не пострадал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг распространившиеся в пабликах сведения о жертве и двух раненых.
«Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
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Глава региона добавил, что в округе есть один пострадавший — мужчина получил осколочное ранение стопы.
Гладков подтвердил, что горит здание общежития и есть разрушения в здании администрации.
Украинские боевики непрерывно обстреливают Шебекинский округ с ночи. Известно о восьми пострадавших. Об ударе по автобусу и общежитию написали СМИ.
Теперь Telegram-канал SHOT опубликовал фото автобуса, получившего повреждения. В нем выбито стекло.
Из-за массированного обстрела для местных жителей открыли пункты временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым. Самый крупный из них уже постепенно заполняется.
Ночью ВС России вместе с ФСБ сорвали попытку теракта в Шебекине. Украинские формирования, которые попытались вторгнуться на российскую территорию, отбросили. Они понесли значительные потери.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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