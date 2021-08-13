13 августа 2021, 05:58
Обстреляна машина охотуправления Приамурья. Ранен инспектор
Неизвестные злоумышленники недалеко от села Марьяновка Октябрьского района Амурской области обстреляли автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира региона. Один из сотрудников был ранен.
Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.
«Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.
Началось следствие, выяснятся обстоятельства случившегося.
Жительница Югры 11 августа протащила на машине сотрудника ДПС, остановившего ее для проверки документов.