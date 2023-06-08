Эксклюзив 08 июня 2023, 05:23 «Обстреливали несколько месяцев». Журналист Подоляка рассказал, что привело к ЧП на Каховской ГЭС Журналист Подоляка: дамба на Каховской ГЭС повредилась из-за многочисленных обстрелов ВСУ

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Прорыв на Каховской ГЭС не был случайностью, так как дамба частично разрушилась не сама по себе. Причиной стали многочисленные обстрелы со стороны ВСУ, которые велись несколько месяцев. Таким мнением поделился блогер и журналист Юрий Подоляка в разговоре с Аксиньей Гурьяновой на вечернем стриме «360».

«Доказано, что в последние несколько дней противник очень интенсивно сбрасывал воду с ДнепроГЭС, которая выше находится, и, соответственно, поднимал и так критический высокий уровень воды. Все эти факторы сложились воедино и в конце концов привели к этой катастрофе», — обрисовал ситуацию с Каховской ГЭС журналист.

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Что же касается заявления президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Россию в подрыве дамбы, то тут удивляться нечему. Было бы странно, если бы он говорил что-то другое.

«В данном случае это нормально, потому что каждый информационный повод каждая из сторон всегда пытается отработать в свою пользу», — выразил уверенность Подоляка.

Он добавил, что на вопрос истинных причин произошедшего свет могло бы пролить видео с моментом взрыва дамбы. Не секрет, отметил журналист, что дамбу снимали в режиме онлайн как украинская, так и российская сторона. Но пока ни одного видео обрушения никто не представил.

«Отсюда я делаю вывод, что все эти заявления о том, что кто-то взорвал что-то — это все фейк. На самом деле, я думаю, если это видео когда-либо увидит свет, мы увидим, что дамба начала просто постепенно разрушаться», — поделился предположением журналист.

В качестве примера он предложил провести небольшой эксперимент — перегородить земляной насыпью лужу или ручеек и посмотреть, как поток воды начнет ее разрушать. Происходить это будет очень быстро, заключил Подоляка.