Происшествия 18 августа 2023, 12:24 Обстрел ВСУ спровоцировал пожар в многоэтажном доме в Энергодаре ТАСС: пожар в многоэтажном доме в Энергодаре начался после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли город Энергодар в Запорожской области, после чего начался пожар в жилом многоэтажном доме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональных экстренных служб.

«Боевики ВСУ в 09:00 обстреляли Энергодар, произошло попадание в жилой многоэтажный дом по улице Строителей. Начался пожар, специальные службы выехали на место», — заявил собеседник агентства.

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Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется.

Ранее противник запустил начиненный взрывчаткой беспилотник в сторону Энергодара, его перехватили российские военные. На безопасность Запорожской атомной электростанции ситуация не повлияла, объект продолжил работу в привычном режиме.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин предостерегал Украину и ее западных кураторов от попыток наносить удары по Запорожской АЭС. Он призвал присутствующих на станции сотрудников МАГАТЭ фиксировать, с какой стороны исходит угроза для нее.