Происшествия 26 февраля 2024, 19:21 Обстрел ВСУ ранил школьников в белгородском селе Новая Таволжанка Гладков: раненных обстрелом ВСУ в Новой Таволжанке школьников госпитализировали РИА «Новости»

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Украинские боевики из миномета обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Ранения получили два мальчика 10 и 11 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что осколок украинского снаряда попал одному ребенку в ногу, у второго прибывшие на место медики диагностировали контузию. Пострадавших школьников бригады скорой помощи доставили в детскую областную больницу.

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Гладков добавил, что в результате обстрела повреждения получил многоквартирный дом, где пять окон остались без стекол. Кроме того, осколки посекли припаркованный легковой автомобиль.

На место обстрела выехали оперативные службы. Сотрудники администрации продолжили подворовой обход территории для сбора информации о поврежденном имуществе жителей.

Министерство обороны заявило об уничтоженном в небе над Белгородской областью украинского беспилотника. В ведомстве заявили, что дежурные средства ПВО пресекли попытку теракта киевского режима на территории России.