05 июля 2023, 17:35
Обстрел ВСУ привел к разрушению дома в курском селе Троицком
Курский губернатор Старовойт сообщил о разрушении дома в селе Троицком после обстрела ВСУ
Село Троицкое Кореневского района Курской области попало под массированный обстрел ВСУ. Один из снарядов угодил в жилой дом, который разрушился, а после загорелся. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он пояснил, что снаряд после попадания в дом привел к взрыву газового баллона. В результате все здание загорелось. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя, но разрушения оказались слишком серьезными.
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«Всего в селе произошло три взрыва, сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб. Никто из жителей не пострадал», — добавил Старовойт.
Это уже третья атака украинских боевиков на Курскую область. Ранее под огонь ВСУ попал поселок Краснооктябрьский. Сдетонировавшие боеприпасы повредили газовую трубу, гараж и электроподстанцию.
В результате пожар охватил трехэтажный дом, где повреждения получили две квартиры, а весь поселок остался без света. На место прибыли аварийные бригады для восстановления подачи электричества в дома жителей.
С утра выпущенные ВСУ снаряды прилетели в поселок Теткино, где повредили частный жилой дом и школу. При обстрелах никто из местных жителей не пострадал.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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