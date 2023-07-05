Происшествия 05 июля 2023, 17:35 Обстрел ВСУ привел к разрушению дома в курском селе Троицком Курский губернатор Старовойт сообщил о разрушении дома в селе Троицком после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Село Троицкое Кореневского района Курской области попало под массированный обстрел ВСУ. Один из снарядов угодил в жилой дом, который разрушился, а после загорелся. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что снаряд после попадания в дом привел к взрыву газового баллона. В результате все здание загорелось. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя, но разрушения оказались слишком серьезными.

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«Всего в селе произошло три взрыва, сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб. Никто из жителей не пострадал», — добавил Старовойт.

Это уже третья атака украинских боевиков на Курскую область. Ранее под огонь ВСУ попал поселок Краснооктябрьский. Сдетонировавшие боеприпасы повредили газовую трубу, гараж и электроподстанцию.

В результате пожар охватил трехэтажный дом, где повреждения получили две квартиры, а весь поселок остался без света. На место прибыли аварийные бригады для восстановления подачи электричества в дома жителей.

С утра выпущенные ВСУ снаряды прилетели в поселок Теткино, где повредили частный жилой дом и школу. При обстрелах никто из местных жителей не пострадал.