Происшествия 24 декабря 2023, 17:55 Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении школы снарядами ВСУ РИА «Новости»

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Здание школы на западе Донецка получило повреждение во время обстрела города украинскими боевиками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Он пояснил, что речь идет об образовательном учреждении в поселке шахты имени Абакумова в Кировском районе.

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«В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Кирова повреждено остекление школы № 85», — написал Кулемзин.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в совместном Центре контроля и координации, всего в воскресенье, 24 декабря, украинские боевики выпустили по Донецку 24 снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме учебного заведения, повреждения получили многоквартирные дома на Ленкоранской и Зуевской улицах.