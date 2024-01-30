Происшествия 30 января 2024, 13:50 Обстрел ВСУ повредил три дома в курском поселке Глушково Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ поселка Глушково РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики обстреляли поселок Глушково в Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, повреждения получили три дома. Он опубликовал фотографии с последствиями атаки.

Старовойт сообщил, что осколки украинских снарядов повредили окна, крыши и фасады трех домов. Также в результате обстрела пострадала легковушка.

Реклама

Курский губернатор добавил, что все владельцы пострадавшего имущества получат помощь от региона.

Это уже третий обстрел населенных пунктов Курской области со стороны Украины с начала недели. В минувший понедельник, 29 января, боевики открыли огонь по селу Свердликово, где повредили газопровод и линию электропередач.

Также под обстрелом оказались села Гордеевка и Троицкое. Разлетевшиеся по населенным пунктам осколки повредили жилые дома, хозяйственные постройки и припаркованные автомобили жителей.