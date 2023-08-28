28 августа 2023, 19:44
Обстрел ВСУ повредил три дома в белгородском селе Новая Таволжанка
Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
Украинские боевики выпустили снаряды по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате повреждения получили три частных дома и сарай. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в результате обстрела никто из мирных жителей не погиб и не получил ранений.
Реклама
«Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу», — перечислил причиненный обстрелом ущерб Гладков.
Губернатор Белгородской области добавил, что сотрудники аварийных и оперативных служб прибыли на место и приступили к обходу всех домов.
В минувшую субботу, 26 августа, белгородский поселок Уразово подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек.
Как сообщил Гладков, у одного из пострадавших — осколочные ранения поясницы и повреждения внутренних органов. Врачи оценили его состояние как очень тяжелое.
Осколок повредил глаз местной жительницы, ее перевезли на лечение в больницу Белгорода. Остальным пострадавшим врачи оказали помощь на месте.
Украинские снаряды также повредили 16 домов, в четырех из которых рухнули несущие стены.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама