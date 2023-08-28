Происшествия 28 августа 2023, 19:44 Обстрел ВСУ повредил три дома в белгородском селе Новая Таволжанка Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили снаряды по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате повреждения получили три частных дома и сарай. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в результате обстрела никто из мирных жителей не погиб и не получил ранений.

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«Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу», — перечислил причиненный обстрелом ущерб Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что сотрудники аварийных и оперативных служб прибыли на место и приступили к обходу всех домов.

В минувшую субботу, 26 августа, белгородский поселок Уразово подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Как сообщил Гладков, у одного из пострадавших — осколочные ранения поясницы и повреждения внутренних органов. Врачи оценили его состояние как очень тяжелое.

Осколок повредил глаз местной жительницы, ее перевезли на лечение в больницу Белгорода. Остальным пострадавшим врачи оказали помощь на месте.

Украинские снаряды также повредили 16 домов, в четырех из которых рухнули несущие стены.