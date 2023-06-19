Происшествия 19 июня 2023, 17:38 Обстрел ВСУ повредил склад сельхозпредприятия в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Соболевка со стороны ВСУ Telegram

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Село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу из ствольной артиллерии со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет», — сообщил глава региона.

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По словам Гладкова, выпущенные украинцами снаряды повредили кровлю складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Подомовой обход территории продолжается, заключил губернатор.

Ранее ВСУ атаковали село Новопетровка Валуйского городского округа, используя беспилотник. С дрона сбросили три взрывных устройства. Повреждения получили легковой автомобиль с прицепом и трактор.

Кроме того, украинские боевики обстреляли хутор Балки в Шебекинском округе Белгородской области. Гладков отметил, что никто не пострадал, однако осколки повредили линию электропередач и остекление в частном доме.