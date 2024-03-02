02 марта 2024, 12:51
Обстрел ВСУ повредил шесть домовладений и машины в Белгородской области
Гладков: в ходе обстрела ВСУ пострадали шесть домовладений в Новой Таволжанке
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под минометную атаку со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Различные повреждения выявили в шести частных домовладениях и у двух автомобилей. Продолжается подомовой обход территории, на месте работают оперативные службы», — написал он.
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Украинские боевики также сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата на село Щетиновка. Гладков отметил, что в результате ЧП пострадала линия электропередач, местные жители остались без света.
Днем ранее ВСУ нанесли удар по хутору Мухин, повреждения получил газопровод. Осколки также посекли окна в частном доме, фасад и припаркованную машину.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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