Происшествия 02 марта 2024, 12:51 Обстрел ВСУ повредил шесть домовладений и машины в Белгородской области Гладков: в ходе обстрела ВСУ пострадали шесть домовладений в Новой Таволжанке РИА «Новости»

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Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под минометную атаку со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Различные повреждения выявили в шести частных домовладениях и у двух автомобилей. Продолжается подомовой обход территории, на месте работают оперативные службы», — написал он.

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Украинские боевики также сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата на село Щетиновка. Гладков отметил, что в результате ЧП пострадала линия электропередач, местные жители остались без света.

Днем ранее ВСУ нанесли удар по хутору Мухин, повреждения получил газопровод. Осколки также посекли окна в частном доме, фасад и припаркованную машину.