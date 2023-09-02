Происшествия 02 сентября 2023, 12:00 Обстрел ВСУ повредил семь домов в брянском поселке Белая Березка Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что среди местных жителей никто не пострадал, но прилетевшие снаряды повредили семь жилых домов. В поселок прибыли оперативные и экстренные службы региона.

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«В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.

Это уже вторая атака украинских боевиков на населенные пункты Брянской области за первую половину дня субботы, 2 сентября. Утром под обстрелом оказался поселок Климово. По словам губернатора Александра Богомаза, разрушений и пострадавших жителей в населенном пункте нет.

Во вторник, 29 августа, во время обстрела этого же поселка из реактивных систем залпового огня со стороны Украины погибли двое мирных жителей. Ранение получил один человек. Также осколки снарядов повредили здание школы, жилые дома и административные постройки. Кроме того, населенный пункт остался без электричества из-за перебитой линии электропередачи.