29 февраля 2024, 16:32
Обстрел ВСУ повредил сельхозпредприятие в курском поселке Теткино
Старовойт: в поселке Теткино из-за обстрела ВСУ пострадало сельхозпредприятие
В Курской области в результате обстрела ВСУ повреждения получили административные здания сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
Украинские боевики нанесли удар по поселку Теткино Глушковского района днем 29 февраля.
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«Повреждены административные здания сельскохозяйственного предприятия и объекты инфраструктуры», — уточнил Старовойт.
Данные о погибших или пострадавших губернатор Курской области не привел.
Накануне из-за обстрела со стороны Украины в селе Гордеевка пострадали автомобиль и дом. Старовойт пообещал собственникам помощь в восстановлении имущества.
Днем ранее без света из-за выпущенных ВСУ снарядов частично осталось село Гусево.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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