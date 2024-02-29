Происшествия 29 февраля 2024, 16:32 Обстрел ВСУ повредил сельхозпредприятие в курском поселке Теткино Старовойт: в поселке Теткино из-за обстрела ВСУ пострадало сельхозпредприятие РИА «Новости»

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В Курской области в результате обстрела ВСУ повреждения получили административные здания сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Украинские боевики нанесли удар по поселку Теткино Глушковского района днем 29 февраля.

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«Повреждены административные здания сельскохозяйственного предприятия и объекты инфраструктуры», — уточнил Старовойт.

Данные о погибших или пострадавших губернатор Курской области не привел.

Накануне из-за обстрела со стороны Украины в селе Гордеевка пострадали автомобиль и дом. Старовойт пообещал собственникам помощь в восстановлении имущества.

Днем ранее без света из-за выпущенных ВСУ снарядов частично осталось село Гусево.