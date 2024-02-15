Происшествия 15 февраля 2024, 12:12 Обстрел ВСУ повредил надгробия на кладбище в белгородском селе Гладков: обстрел ВСУ повредил надгробия на кладбище в белгородском селе РИА «Новости»

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Украинские военные накануне обстреляли село Тишанка Белгородской области, в результате повреждения получили три десятка надгробий на местном кладбище. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ выпустили три минометных снаряда по Тишанке, расположенной в Волоконовском районе. Во время атаки никто из местных жителей не пострадал.

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На кладбище обнаружили повреждения 30 надгробных сооружений и забора. Гладков добавил, что власти устанавливают родственники захороненных.

За минувшие сутки Белгородскую область атаковали восемь украинских беспилотников, по населенным пунктам региона выпустили 12 снарядов. Под ударом оказались село Дроновка в Грайворонском городском округе, село Долгое в Губкинском городском округе, село Плотавец в Корочанском районе.

Власти также объявляли о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Ранее ВСУ нанесли массированный удар с воздуха по Белгороду. Российские системы ПВО уничтожили 12 целей.