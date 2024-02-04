Происшествия 04 февраля 2024, 18:38 Обстрел ВСУ повредил машины в белгородском селе Демидовка Белгородский губернатор Гладков заявил о поврежденных машинах снарядами ВСУ

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Украинские военные обстреляли село Демидовка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из местных жителей в ходе атаки никто не пострадал.

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«Пострадавших нет. Осколки посекли трубу газопровода и два автомобиля. В одном частном домовладении повреждения получили хозяйственная постройка и кровля. На месте работают аварийные и оперативные службы», — написал Гладков.

Ранее в воскресенье под обстрелом ВСУ оказалось село Теткино в Курской области. Глава региона Роман Старовойт отмечал, что повреждения получили инфраструктурные объекты связи, аварийные бригады в ближайшее время займутся их восстановлением.