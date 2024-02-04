04 февраля 2024, 18:38
Обстрел ВСУ повредил машины в белгородском селе Демидовка
Белгородский губернатор Гладков заявил о поврежденных машинах снарядами ВСУ
Украинские военные обстреляли село Демидовка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из местных жителей в ходе атаки никто не пострадал.
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«Пострадавших нет. Осколки посекли трубу газопровода и два автомобиля. В одном частном домовладении повреждения получили хозяйственная постройка и кровля. На месте работают аварийные и оперативные службы», — написал Гладков.
Ранее в воскресенье под обстрелом ВСУ оказалось село Теткино в Курской области. Глава региона Роман Старовойт отмечал, что повреждения получили инфраструктурные объекты связи, аварийные бригады в ближайшее время займутся их восстановлением.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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