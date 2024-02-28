Происшествия 28 февраля 2024, 15:40 Обстрел ВСУ повредил ЛЭП в Белгородской области Гладков: обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в селе Тишанка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Село Тишанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, пострадала линия электропередач. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела никто не пострадал. Есть повреждение линии электропередач. Взрыв посек забор и выбил окна в одном частном жилом домовладении», — написал он.

Реклама

Гладков добавил, что националисты атаковали грузовой автомобиль КамАЗ ударом дрона-камикадзе. У машины пострадало остекление.

«На месте работают аварийные и оперативные службы, к ликвидации последствий они приступят в ближайшее время», — добавил губернатор.

Днем ранее силы ПВО сбили украинский дрон рядом с поселком Разумное в Белгородской области. Фрагменты беспилотника упали на поле рядом с объездной дорогой, после чего началось возгорание, которое оперативно потушили пожарные.