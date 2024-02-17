Происшествия 17 февраля 2024, 12:45 Обстрел ВСУ повредил газовую трубу в Курской области Старовойт: в результате обстрела ВСУ пострадала газовая труба в Курской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные обстреляли село Кульбаки в Глушковском районе Курской области, пострадала газовая труба. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Село Кульбаки обстреляли со стороны Украины, всего насчитали восемь прилетов. К счастью, пострадавших нет. Пострадала газовая труба. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно», — написал он.

Реклама

Старовойт отметил, что также повреждения получили одно домовладение и два административных здания.

«Продолжается подомовой обход. Всем собственникам поможем в восстановлении имущества», — добавил глава региона.

Днем 17 февраля украинский беспилотный летательный аппарат сбили неподалеку от города Курчатов, где находится Курская атомная электростанция. Инфраструктурный объект работает в прежнем режиме.