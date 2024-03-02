Происшествия 02 марта 2024, 13:52 Обстрел ВСУ повредил газопровод в белгородском селе Богун-Городок Губернатор Гладков: обстрел ВСУ оставил без газа жителей села Богун-Городок РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что пострадавших среди местных жителей нет. Но один из выпущенных ВСУ снарядов повредил линию газоснабжения населенного пункта.

Гладков уточнил, что ремонтная бригада приедет на место для восстановления газопровода после согласования с министерством обороны.

Село Богун-Городок стало третьим населенным пунктом, оказавшимся под обстрелом украинских боевиков в субботу, 2 марта.

Сначала минометную атаку со стороны границы пережило село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Повреждения получили шесть частных домов и две машины.

После запущенный боевиками ВСУ беспилотник сбросил снаряд на окраину села Щетиновка Белгородского района. Взрыв повредил линию электропередач, оставив без света переживший атаку населенный пункт и село Чайки, куда поступала энергия.