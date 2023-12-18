18 декабря 2023, 18:50
Обстрел ВСУ повредил дом в брянском селе Сопычи
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Сопычи
Украинские боевики открыли огонь по селу Сопычи Погарского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он подчеркнул, что в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Но прилетевшие с украинской стороны снаряды повредили один жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.
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На место происшествия прибыли оперативные службы региона.
На минувшей неделе обстрел украинских боевиков оставил без света жителей поселка Забрама в Климовском районе Брянской области. Из-за близости к границе и продолжения обстрелов к восстановлению подачи электроэнергии рабочие приступили только утром.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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