Происшествия 18 декабря 2023, 18:50 Обстрел ВСУ повредил дом в брянском селе Сопычи Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Сопычи РИА «Новости»

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Украинские боевики открыли огонь по селу Сопычи Погарского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Но прилетевшие с украинской стороны снаряды повредили один жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

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На место происшествия прибыли оперативные службы региона.

На минувшей неделе обстрел украинских боевиков оставил без света жителей поселка Забрама в Климовском районе Брянской области. Из-за близости к границе и продолжения обстрелов к восстановлению подачи электроэнергии рабочие приступили только утром.