Происшествия

18 декабря 2023, 18:50

Обстрел ВСУ повредил дом в брянском селе Сопычи

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Сопычи

Читать 360tv в

Украинские боевики открыли огонь по селу Сопычи Погарского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Но прилетевшие с украинской стороны снаряды повредили один жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

Реклама

На место происшествия прибыли оперативные службы региона.

На минувшей неделе обстрел украинских боевиков оставил без света жителей поселка Забрама в Климовском районе Брянской области. Из-за близости к границе и продолжения обстрелов к восстановлению подачи электроэнергии рабочие приступили только утром.

ВСУ

Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России

Реклама

Реклама