Происшествия 16 сентября 2023, 20:22 Обстрел ВСУ повредил детскую площадку курской деревни Успеновка Губернатор Старовойт заявил о 17 снарядах ВСУ, выпущенных по деревне Успеновка РИА «Новости»

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Детская площадка и пристройка жилого дома деревни Успеновка Кореневского района Курской области получили повреждения после попадания снарядов украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что местные жители насчитали 17 прилетов. Никто из проживающих в деревне людей не пострадал.

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«Собственникам окажем помощь в восстановлении пострадавшего имущества», — пообещал Старовойт.

Это уже второй крупный обстрел украинских боевиков населенных пунктов Курской области. До этого под ударом оказалось село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения погиб 30-летний местный житель.

Губернатор региона Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он добавил, что в результате атаки ВСУ несколько частных жилых домов получили повреждения. Глава области добавил, что окажет посильную помощь в восстановлении пострадавшего имущества.