05 августа 2023, 22:01
Обстрел ВСУ повредил 12 домов в курском поселке Теткино
Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района
Украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов», — сообщил глава региона.
В результате атаки со стороны ВСУ повреждения получили окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях. Данных о пострадавших не поступало.
Старовойт заверил, что всем собственникам в обязательном порядке будет оказана помощь.
Также губернатор опубликовал фотографии с места. На них можно увидеть разбитые окна в домах, поврежденную крышу в расположенных на участках постройках
Вечером 4 августа Старовойт сообщил об украинском беспилотнике, который сбросил в городе Рыльске несколько взрывных устройств. В двух административных зданиях и стекла Покровского храма из-за детонации выбило окна. Среди мирных жителей в результате атаки ВСУ на город пострадавших нет, указал губернатор Курской области. Он напомнил жителям региона о мерах безопасности, призвав их в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить по телефону 112.
ВСУ
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