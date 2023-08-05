Происшествия 05 августа 2023, 22:01 Обстрел ВСУ повредил 12 домов в курском поселке Теткино Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Читать 360tv в

Украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов», — сообщил глава региона.

В результате атаки со стороны ВСУ повреждения получили окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях. Данных о пострадавших не поступало.

Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Старовойт заверил, что всем собственникам в обязательном порядке будет оказана помощь.

Также губернатор опубликовал фотографии с места. На них можно увидеть разбитые окна в домах, поврежденную крышу в расположенных на участках постройках

Вечером 4 августа Старовойт сообщил об украинском беспилотнике, который сбросил в городе Рыльске несколько взрывных устройств. В двух административных зданиях и стекла Покровского храма из-за детонации выбило окна. Среди мирных жителей в результате атаки ВСУ на город пострадавших нет, указал губернатор Курской области. Он напомнил жителям региона о мерах безопасности, призвав их в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить по телефону 112.