Происшествия 31 июля 2023, 19:39 Обстрел ВСУ повредил три дома и оставил без света белгородское село Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении домов села Ржевка после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили снаряды по селу Ржевка Шебекинского городского округа. Осколки боеприпасов повредили три частных жилых дома, а также перебили линию электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что от взрывов снарядов в домах выбило окна, осколки посекли фасады, кровли и заборы.

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Для восстановления подачи электроснабжения на место выехали аварийные бригады. Оперативные службы проведут осмотр поврежденных построек. В результате обстрела жертв и раненых среди мирных жителей нет.

В конце прошлой недели Гладков сообщил, что за сутки украинские боевики выпустили по российскому региону 42 снаряда. Главный удар пришелся на населенные пункты приграничного Шебекинского городского округа.

В село Журавлевка прилетели сразу 10 снарядов из ствольной артиллерии. По 16 минометных боеприпасов украинские военные выпустили по поселку Ленинский и автомобильному пункту пропуска «Шебекино». В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.